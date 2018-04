La mejor educadora de Tamaulipas es de Nuevo Laredo

NUEVO LAREDO, TAM.- Este 21 de abril se celebra el Día de la Educadora y la mejor de todo Tamaulipas la tiene Nuevo Laredo, ella es la joven Vanesa González Puente, así lo demostró al resultar con la calificación más alta en el exámen de oposición que presentó al egresar de la Normal Cuauhtémoc, en junio del 2017.

Vanessa actualmente se desempeña como maestra del segundo grado en el Jardín de Niños Manuel Cavazos Rodríguez perteneciente a la zona 25 y ubicado en la colonia Voluntad y Trabajo Número 3.

Durante una entrevista con Líder Informativo, minutos después de haber terminado su jornada, compartió la gran satisfacción que día a día vive al momento de atender a sus 35 pequeños alumnos.

A pesar de éste gran logro, hasta la fecha, ninguna dependencia por parte de la Secretaría de Educación Pública le ha celebrado el ser la mejor educadora, reconocimiento que solamente espera de sus alumnos y padres de familia.

“Los niños tienen muy inocente su corazón y yo lo disfruto cuando veo sus caritas de emoción cuando les dibujo, le gusta mucho dibujar a los niños y yo se los hago, me gusta verlos felices, contentos de estar en la escuela y ésto me lo reconocen sus padres de familia que no dejan de apoyarme cada vez que se los pido, estoy en una comunidad muy noble que a pesar de los tiempos que vivimos, le dan un lugar muy respetable a los maestros, como es mi caso”, consideró.