La Luna ‘eclipsó’ al Sol en fotos de la NASA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Observatorio Dinámico Solar realizaba una sesión de fotografías con una cámara infrarroja hacia el Sol, cuando la Luna pasó de repente frente al lente, ‘eclipsando’ por algunos minutos a la estrella de nuestro Sistema Solar.

El 19 de octubre, científicos de la NASA realizaban algunas observaciones, cuando la Luna transitó por 45 minutos frente al Sol, aunque solo logró cubrir el 26 por ciento de la gigante estrella.

En las imágenes compartidas por la masa, se observa la sombra de la Luna frente al Sol, y gracias a que el satélite no cuenta con atmósfera, no se distorsiona la luz solar.

Las imágenes fueron captadas con luz ultravioleta, lo que muestra el calor de más de 10 millones de grados Fahrenheit del Sol, algo que es imposible de ver a simple vista, pero gracias a la cámara especial se observa en un color verde.

The Moon “photobombs” the Sun in this stunning clip from NASA’s Solar Dynamics Observatory. pic.twitter.com/o8Ndnk7csA

— IFLScience (@IFLScience) 24 de octubre de 2017