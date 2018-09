La lluvia no fue problema para seguir operando en el Hospital Civil

NUEVO LAREDO TAM.- A pesar de las fuertes lluvias que han caído en la ciudad, el Hospital Civil mejor conocido como el Hospital Materno Infantil, tuvo pocas afectaciones por lo que está funcionando de manera normal, solo en algunas áreas cayeron pequeñas gotas, que no causaron gran daño.

Así lo dio a conocer el doctor, Jorge Pérez Santos director médico del nosocomio, quien añadió que eso no les impide el buen funcionamiento del hospital, tanto así que están apoyando con internación de niños en el área de la Unidad Cuidados Intensivos (UCIN), que son llevados del Hospital General “Solidaridad”.

“Te mentiría si te dijera que no tenemos goteras pero estas son mínimas, de echo desde el domingo en la mañana estamos apoyando al doctor David Gómez director medico del Hospital General, para ello mande la ambulancia de este hospital para traernos tres pacientitos prematuros”, explicó.

Reveló que para apoyar al Hospital General afortunadamente tenían espacio, y aunque no hubieran tenido, hubieran habilitado alguno de los cuartos para recibir a los pacientes, por lo que ninguna área fue afectada, todo el hospital por el momento está tranquilo.

Destacó que desde el mes de octubre del año pasado no han tenido el hospital vacío, ya que han estado trabajando con temporadas muy altas, no han tenido ninguna temporada baja, por lo que con el apoyo al Hospital General se incrementará el trabajo aún más, pero con la ayuda de Dios saldrán adelante.

El director dijo estar muy agradecido con el gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, y con la secretaria del Salud estatal, que no dejan de mandar los insumos necesarios para socorrer a quienes acuden al nosocomio por algún padecimiento que presentan, o un embarazo.

“Y quiero hacer mención que este viernes que pasó me trajeron a donar bastante material el cual mucho de ese material ya lo repartí en los diferentes servicios para utilizarlos, otros más se fueron al área de quirófano para que lo esterilizaran, y que nos puede servir subsecuentemente”, señaló Pérez Santos.