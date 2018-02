La ilusión óptica del momento

CIUDAD DE MÉXICO.-La usuaria de Twitter @milanoysl publicó una imagen que desató tremendo debate en la red, debido a que su casual atuendo compuesto por un chaleco oversized y un pantalón deportivo es capaz de generar una de las ilusiones ópticas más virales del momento.

Pero Marisol Villanueva, de 18 años y residente de España, desconocía lo que su ‘selfie’ iba a provocar. Miles de personas pensaron que la línea blanca del pans dividía sus piernas y la chica posiblemente sufría de anorexia. La confusión se suscitó debido al contraste entre el color del piso y su pantalón, que es el mismo.

for a second i thought the tan stripe on your joggers was the gap between your thighs and i ALMOST LOST IT

— aria (@IaviedeIuxe) February 24, 2018