La historia de amor de Yoko Ono y John Lennon llegará a la pantalla grande

CIUDAD DE MÉXICO.-Universal Pictures capturará en una película la gran historia de amor entre John Lennon y Yoko Ono en una cinta que será dirigida por Jean-Marc Vallée.

La compañía adquirió el libreto de Anthony McCarten, uno de los guionistas de Bohemian Rhapsody, una cinta sobre Freddy Mercury, el vocalista de Queen, que llegará próximamente a los cines en México.

McCarten es reconocido por las obras biográficas de Darkest Hour, con la que Gary Oldman ganó el Óscar por su papel del ex primer ministro británico.

Los productores explicaron que la cinta no tocará el asesinato del ex miembro de The Beatles y que explicará las vida y la relación de la pareja.