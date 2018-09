La guerra de declaraciones entre “Canelo” y Golovkin

E.U.-Falta poco para que Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Gennady Golovkin suban de nuevo al ring para que de una vez por todas definan cual de los dos boxeadores es el mejor libra por libra del momento.

Desde aquel polémico empate registrado el 16 de septiembre, donde ninguno de los dos pugilistas salieron conformes con el resultado, los insultos y cuestionamientos entre ellos han ido en ascenso. Para prueba las incendiarias declaraciones de ‘GGG’ donde asegura que el cuerpo del mexicano está lleno de “marcas de pinchazos”.

Por ello, te traemos un resumen de los momentos más intensos y las frases más duras que tanto ‘Canelo’ como Golovkin se han repartido.

GENNADY GOLOVKIN

Golovkin se ha cansado de evidenciar el positivo por Clembuterol que ocasionó que la pelea no se celebrara en su fecha original (5 de mayo), llamando “tramposo” al tapatío en repetidas ocasiones.

“Canelo está haciendo trampa. Están usando esas drogas y todos pretenden que no pasa. No tiene nada que ver con la carne”.

“No creo que fuera la carne. No me creo sus historias de la carne contaminada. Expertos determinaron que era dopaje, no carne contaminada. Esas historias no tienen sentido”.

“No se puede negar que hay marcas de pinchazos en sus manos y sus brazos. Las marcas de inyecciones eran evidentes”.

Gennady también arremetió contra Saúl por considerar que mintió a los fanáticos, al grado de perderle el respeto.

“Canelo no es un campeón, es un mentiroso que no tiene respeto por el deporte del boxeo o sus fanáticos. Perdí todo el respeto por él”.

Además demeritó el nivel del ‘Canelo’ sobre el ring, de quien afirma, hay mejores rivales que él a los que se ha enfrentado.

“En la última pelea no sentí ningún poder real por parte de ‘Canelo’, solo bofetadas. Él no es el pegador más duro que he enfrentado”.

CANELO

Por su parte, el pugilista mexicano ha tratado de no engancharse y responder a los ataques de Golovkin, los cuales, asegura, “lo hacen más fuerte mentalmente” para la pelea. Aunque en ocasiones también ha lanzado algunos dardos.

“Estos son los gritos y lamentos de alguien que se está ahogando. Son las excusas que están poniendo por lo que se les viene el sábado, que es una derrota para ellos”, dijo Saúl en referencia a las constantes acusaciones de dopaje de ‘GGG’.

El Canelo se refirió al entrenador Abel Sánchez, quien se encarga de la preparación de Golovkin, como la marioneta del peleador kazajo, puesto que este no tiene los “güevos” para decirlo de su propia voz, aseverando que los insultos son palabras del propio coach.

“Golovkin no tiene los güevos suficientes para decirlo o pensarlo de su propia mente”.

Canelo expresó esto en Instagram, luego de que Golovkin lo acusara de doparse, luego de que el mexicano fuese castigado por consumir carne contaminada

“Voy a patear tu trasero, pequeña perra”.

Canelo afirmó que su duelo ante GGG ya tiene tintes personales, puesto que el kazajo y su equipo hablaron de su persona.

“Vamos a ver cómo reacciono; no soy un peleador que habla. No sólo tengo ganas de responder, sino de…”

Tras haberle dicho que “no es un campeón”, además de no haber sentido un poder real en la pelea del 2017, el Canelo mencionó que GGG es un hipócrita.

“Es un hipócrita. Quizá lo use para atraer fanáticos. Si algo trágico pasará en México, él no estaría ahí”, dijo.

