La falta de sueño puede causar indigestión

CIUDAD DE MÉXICO.- El sueño es un factor clave para un estilo de vida saludable. Muchos de nosotros tenemos dificultades para quedarnos dormidos y no tenemos idea de por qué. A veces un intestino incómodo es lo que nos hace no ser capaces de conciliar el sueño pero, ¿sabías que la falta de sueño puede causar indigestión? También hace que nuestra mente y cuerpo se apaguen y cuando esto sucede, empezamos a sentirnos lentos e irritables. ¡El café no nos puede salvar cuando llegamos a ese punto!

Para empezar, identifica el problema

Existen muchas razones por las que no podemos dormir en la noche. Si estamos pensando en lo que podríamos haber hecho de manera diferente a lo largo del día, tratando con el estrés y la ansiedad, o sufriendo con acidez estomacal. Siempre hay una razón detrás de este problema. Los estudios demuestran que si padeces IBS (síndrome del intestino irritable) eres más propenso a permanecer despierto toda la noche que los demás.

Cuando padeces IBS, anhelas más alimentos y te sientes fatigado. Con el fin de que te sientas mejor comes más de lo necesario, lo que hace que estés despierto hasta tarde y desde luego, tu estómago necesita digerir los alimentos antes de duermas, algo complejo si comes mucho antes de dormir.

Solucionando el problema

Ahora que sabes lo que está pasando dentro de tu cuerpo, puedes tomar las medidas necesarias necesarias para solucionar los problemas:

Equilibra el nivel de azúcar en la sangre

Las personas que sufren de hipoglucemia nocturna son más propensas a ser despertadas durante la noche para un aperitivo. ¿Cómo puede evitar que esto suceda (especialmente cuando se trata de una condición médica)? Trata de comer pequeñas comidas cada pocas horas evitando alimentos azucarados y bebidas.

No comas nada antes de medianoche.

Los alimentos azucarados mantendrán tu mente activa por toda la noche.