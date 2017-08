“La diferencia entre tú y yo, es que nunca me vendí”: Maradona a Capriles

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que Henrique Capriles, líder de la oposición en Venezuela, invitara a Diego Maradona a dicho país para que constatara que “la gente vive con 15 dólares al mes”, el exfutbolista lo tachó de vendido por ir en contra del presidente Nicolás Maduro, a quien él apoya incondicionalmente.

“Capriles, conmigo no te victimices. Yo se muy bien lo que es vivir con 7 hermanos y no tener nada para comer. Ojalá hubiésemos tenido esos 15 dólares!. La diferencia entre vos y yo, es que yo no me vendí nunca”, publicó el ‘Pelusa’ en Facebook junto a una fotografía en la que se aprecia la casa en la que desarrolló parte de su infancia.

Previo a ello el ganador del Mundial de México 1986 aseguró que se encuentra dispuesto a combatir bajo las órdenes de Maduro “contra el imperialismo y los que se quieren apoderar de nuestras banderas, toda vez que se considera un “chavista hasta la muerte”.

Diego Maradona se ha caracterizado por su cercanía con personajes de izquierda, pues, además de portar un tatuaje del guerrillero argentino Ernesto ‘Che’ Guevara, se reunió en múltiples ocasiones con los difuntos mandatarios Fidel Castro y Hugo Chávez.