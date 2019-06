La CNDH niega que haya encubierto tortura en caso de Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, rechazó que la institución que encabeza haya encubierto tortura en el caso de una persona detenida por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y calificó esa afirmación de falaz.

El ombudsman refutó la aseveración hecha por organizaciones civiles, en el sentido de que el video en el que se aprecia tortura a un detenido por la desaparición de los 43 estudiantes acredita que la CNDH encubrió esta práctica con una recomendación que no es fiable.

“La refuto; no la comparto en lo absoluto; no se apega a la verdad. (…) Esta persona es víctima para nosotros; ahí está en la recomendación, por eso me parece que no debemos de ponerle adjetivos a una conducta que no se apega a lo que la recomendación está señalando”, subrayó.