La cantante Demi Lovato cumple 90 días de sobriedad

CIUDAD DE MÉXICO.- Demi Lovato se ha mantenido en sobriedad durante tres meses, según lo compartió Dianna De La Garza, madre de la cantante, en el programa Sirius XM este viernes.

“Sí, ella tiene 90 días y no podría estar más agradecida o más orgullosa de ella porque la adicción es una enfermedad, es un trabajo. Es muy duro, no es fácil y no hay atajos”, contó De La Garza.

Añadió que desconoce cuáles fueron las circunstancias que llevaron a la sobredosis de su hija el pasado julio, y dijo que cuando se enteró del suceso, se sintió aterrada.

“Estaba mirando mi teléfono y vi todos estos mensajes de texto que llegaban de todas partes… y el único mensaje que me dio información sobre lo que sucedió decía: ‘Acabo de verlo en TMZ y lo siento mucho’.

Relató que llegó a pensar que su hija había muerto en un accidente automovilístico; explicó que, aunque sabía que Lovato ya no estaba sobria en el momento de su sobredosis, no sabía qué estaba haciendo porque no viven juntas.

“Sólo sabía que no estaba sobria y eso es todo lo que realmente conocía en ese momento”, dijo.

De La Garza acudió lo más pronto que pudo al hospital con su hijo mayor, Dallas, luego de recibir una llamada de Kelsey Kershner, la entonces asistente de la intérprete de “Tell Me You Love Me”.

De acuerdo con People, Madison De La Garza, media hermana de Lovato, dijo a principios de este año que la famosa se encontraba bien al continuar trabajando en su sobriedad, y que todos sus parientes se sienten orgullosos de ella.