La canción que predijo el suicidio de Chester Bennington

CIUDAD DE MÉXICO.- El suicida no termina con su vida en un impulso, lo hace de manera progresiva y planeada, a veces concibiendo la idea desde meses atrás antes de llegar al evento final. Casi siempre la depresión es el motivo inicial para que una persona decida quitarse la vida, cuando ésta se encuentra en uno de sus picos más altos. Los dos tipos de depresión más comunes son la exógena, relacionada a factores externos (muerte de algún familiar, una ruptura amorosa) y la endógena (heredada genéticamente).

¿Es posible que una persona con tendencias suicidas deje rastros o pistas sobre lo que está planeando hacer? Es muy probable que así sea. Sus comentarios desalentadores sobre la vida y sobre sí mismo pueden ser los primeros indicios de ello. Visitar páginas de internet o leer artículos acerca del suicidio también pueden evidenciar los propósitos ocultos de una persona con depresión. El arte es otra ventana para percatarse de que una persona no está pasando por los mejores momentos de su vida.

El reciente suicidio del exvocalista de Linkin Park, Chester Bennington, acaecido el 20 de julio de 2017 en su residencia de Palos Verdes, California, se suma a la muerte de otros grandes músicos por la misma vía, como Kurt Cobain o Ian Curtis, por mencionar dos de los casos más trágicos que paralizaron al mundo entero. Bennington fue hallado colgado a sus 41 años de vida, lo cual provocó una convulsión entre sus compañeros de banda, los círculos allegados al grupo y los fans más acérrimos de Linkin Park.

Durante su vida, Chester Bennington navegó en aguas oscuras desde que padeció el divorcio de sus padres cuando contaba nueve años de edad, lo cual comenzó a sumirlo en una espiral de alcohol y drogas que lo perseguiría toda la vida. Admitió haber sufrido abusos sexuales cuando era niño y vivió en las calles durante varios periodos antes de que alcanzara la fama con Linkin Park.

Todo ello se tradujo en una música llena de rabia e intensa energía, además de letras que evidenciaban un alma atormentada. La muestra más clara es el contenido de la canción ‘Heavy’, incluida en su séptimo material de estudio One More Light. Esta oscura pero dulce balada cuenta con la participación de la cantante de pop Kiiara. En ella Chester hace alusión a sentimientos como la infelicidad, la locura, la pesadez de soportar el tormento de la vida. El carácter de desesperanza inunda la canción entera. ¿Pudo haber dejado en ella indicios de lo que ocurriría tiempo después?

I don’t like my mind right now

Stacking up problems that are so unnecessary

Wish that I could slow things down

I wanna let go but there’s comfort in the panic

And I drive myself crazy

Thinking everything’s about me

Yeah I drive myself crazy

‘Cause I can’t escape the gravity

I’m holding on

Why is everything so heavy?

Holding on

To so much more than I can carry

I keep dragging around what’s bringing me down

If I just let go, I’d be set free

Holding on

Why is everything so heavy?

You say that I’m paranoid

But I’m pretty sure the world is out to get me

It’s not like I make the choice

To let my mind stay so fucking messy

I know I’m not the center of the universe

But you keep spinning round me just the same

I know I’m not the center of the universe

But you keep spinning round me just the same

I’m holding on

Why is everything so heavy?

Holding on

To so much more than I can carry

I keep dragging around what’s bringing me down

If I just let go, I’d be set free…

Bennington explica el contenido de la canción en la edición colombiana de Rolling Stone: «La mayoría de mis problemas los causo yo mismo. De eso se trata la canción [‘Heavy’], ese momento en el que conscientemente lo ves. Una vez lo identificas puedes distanciarte y hacer algo al respecto, en lugar de quedarte ahí ». Chester halló en la música el escape a ese cúmulo de demonios que se hacían presentes en su corazón cada tanto. Sin embargo, ese escape no soportó más la presión del dolor, la soledad y el pánico de vivir.

Uno de los cantantes más admirados y talentosos de los últimos años en el ámbito del rock, sostenía una amistad entrañable con otro fallecido recientemente: Chris Cornell (18 de mayo de 2017), muerto en circunstancias similares a las de Chester. Ambos padecían episodios profundos de depresión, situación que los hacía entenderse y ser más cercanos. Bennington, padrino de uno los hijos de Cornell, dedicó una carta llena de profundo sentimiento a su compadre:

Querido Chris,

Soñé con los Beatles la noche pasada. Me desperté con “Rocky Raccoon” sonando en mi mente y vi a mi esposa preocupada. Me dijo: «Murió un amigo tuyo ». Recordé todo lo que vivimos y lloré. Sigo con bastante pena, pero muy agradecido por todos los momentos que tuvimos contigo y tu familia. Me has inspirado de muchas maneras que nunca podrías imaginar. Tu talento fue puro e incomparable. Tu voz era felicidad, tristeza, dolor, enojo, compasión, amor y angustia en uno solo. Supongo que era como tú eras. Me ayudaste a entender mis sueños solo con verte cantar “A Day in the Life” de The Beatles. Sólo quiero decir que de alguna manera te despedías con eso. No puedo imaginar una vida sin ti. Oraré para que encuentres paz en tu siguiente vida. Mandaré todo el amor a tu esposa, tus hijos y familia. Gracias por permitirme ser parte de tu vida.

Con todo mi cariño.

Tu amigo,

Chester Bennington

Muchos no han dudado en señalar la coincidencia de la muerte de los dos amigos. Chester se quitó la vida el mismo día del cumpleaños de Cornell. ¿Acaso habrá sido un acto premeditado y simbólico para recordar la memoria de su amigo, casi hermano?

Linkin Park recientemente publicó una carta donde despide a su líder y amigo mediante entrañables palabras:

«Nuestro amor por hacer y tocar música no se puede extinguir. Y aunque no sabemos qué camino tomará nuestro futuro, sabemos que cada una de nuestras vidas fue mejor gracias a ti. Gracias por ese regalo. Te queremos y te echamos mucho de menos. Hasta que te veamos de nuevo…»

Tras su lamentable y dolorosa pérdida, Chester Bennington se levanta como uno de los grandes héroes del rock de los últimos años. Su voz, su actitud y su presencia serán imposibles de olvidar. Para reconocerle y dar un repaso a la maravillosa historia del rock, escucha 7 canciones para recordar al vocalista de Linkin Park y deleita tus oídos con las mejores 100 canciones de metal de todos los tiempos.