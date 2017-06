La campaña que enfureció al Rey de Bélgica

En Bélgica se penalizará a la cadena por no tener autorización previa sobre el uso de la imagen del rey. [Agencias]

Bajo el slogan "no hay lugar para dos reyes en Bélgica", la cadena de hamburgueserías enfrenta al rey Felipe .

BÉLGICA.- Burger King, en su campaña de entrada a Bélgica, hizo enojar a la Casa Belga tras poner en votación quién debería reinar el país: Burger King vs. King Philippe.

La empresa de hamburguesas entrará en verano a Bélgica; sin embargo, enojó a los regentes del país desde antes de su llegada. No solo no pidió permiso para utilizar la imagen del rey Felipe en su campaña de entrada, sino que puso en votación quién debía gobernar Bélgica.

Bajo el slogan “no hay lugar para dos reyes en Bélgica”, la cadena de hamburgueserías enfrenta al rey Felipe con “el rey de las hamburguesas”, es decir, la empresa misma en su sitio http://whoistheking.be Burger King abrirá sus primeras franquicias el próximo mes en Amberes, Charleroi y Namur, de acuerdo con información de El País.

La campaña publicitaria generó tanta polémica que incluso el rey ha comentado sobre ella, de forma que el objetivo de la hamburguesería se cumplió: ahora todos saben de su llegada.

“Dos reyes, una sola Corona ¿quién reinará?” es el enunciado que encabeza la campaña; “¿Estás seguro de elegir al Rey Felipe? Porque no será él quien te freirá las papas. Preséntate en su casa a las once de la noche sin avisar a ver qué pasa.”, son algunas de las frases para los que votan por el actual regente.

De acuerdo con los medios belgas, la Casa Real expresó su disgusto ante la campaña y el uso de la imagen del rey sin autorización previa: “No nos da gracia”, comentó la autoridad real Felipe. Sin embargo, la empresa mantiene la campaña.

La idea es eficaz tras simular una campaña ligera basada en humor. Este tipo de campañas agresivas y directas suelen ser un ganar-ganar para las empresas que las utilizan: si su protagonista no presenta quejas, pueden seguir utilizando su imagen; y si, en contrario, habla al respecto es publicidad gratuita que se vuelve viral fácilmente por la polémica que conlleva.

En este caso, la mayoría de los medios belgas han cubierto la noticia, dándole más impacto. El gobierno de Bélgica anunció que habrá sanciones para la compañía, sin embargo es un precio que Burger King parece dispuesto a pagar.

Fuente: SillaRota