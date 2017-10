La Alfombra Roja de la F1 en México

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fórmula 1 regresó a nuestro país en 2015 y, desde entonces, famosos no dejaron pasar la oportunidad para ver de cerca la competencia de la máxima categoría de automovilismo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Jacqueline Bracamontes

La actriz ha demostrado ser una fan de hueso colorado de las carreras ya que ha asistido desde 2015; así que es muy probable que se le vea nuevamente los próximos días en el autódromo junto con su esposo, el piloto Martín Fuentes, con quien presumió haber asistido en 2016, además de tomarse una selfie con Sebastian Vettel.

Ximena Navarrete

La ex Miss Universo, junto con su esposo Juan Carlos Valladares, compartieron la zona VIP con Jacqueline Bracamontes en la edición del año anterior posando para la cámara mientras disfrutaban de la categoría reina en su tercer día apoyando a Sergio ‘Checo’ Pérez.

Valentino Lanús

Fueron dos días que disfrutó del Gran Premio de México en 2015 y que publicó en su Twitter apoyando a la escudería que actualmente es campeona, la Mercedes Benz.

Belinda

La intérprete de ‘Sapito’ también vivió el regreso de la categoría reina del automovilismo a México y lo publicó en su Instagram.

Osvaldo Benavides

El actor no desaprovechó la oportunidad para convivir con Óscar Madrazo durante el certamen automovilístico más grande

Adrián Fernández

El piloto que ha colaborado como embajador de la gran carrera y el 30 de octubre de 2016 publicó en sus redes sociales fotos con el empresario Carlos Slim Domit y con los cantantes Miguel Bosé y Mijares.

What an honor! Driving #BernieEcclestone#CarlosSlimDomit and #AlejandroSoberon around the @mexicogp on the F1 Driver’s Parade #CIE🏁🇲🇽🏎 pic.twitter.com/hz93x9m065

— Adrian Fernandez (@AdrianF007) 30 de octubre de 2016