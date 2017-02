Kylie Minogue termina su relación con Joshua Sasse

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante Kylie Minogue confirmó a través de su cuenta de Instagram su separación de Joshua Sasse, después de estuvieron comprometidos desde febrero de 2016.

Minogue, de 46 años, publicó una fotografía de un horizonte en el mar y escribió: “Gracias a todos por todo su amor y apoyo a lo largo de este capítulo en mi vida. Gracias ahora por su amor y comprensión con la noticia de que Josh y yo decidimos tomar caminos separados”.

La intérprete de “Can’t get you out of my head” agregó que ambos se desean lo mejor mientras se aventuran hacia nuevos horizontes. La imagen superó los 25 mil “Me gusta” y sus seguidores mostraron su apoyo a la cantante australiana de música pop.

El actor británico Joshua Sasse, de 28 años, y Minogue se conocieron durante el rodaje de la serie “Galavant”. A pesar de la diferencia de edad, la cantante llegó a decir: “Creo que el consenso general es que hacemos buena pareja” y que él es un tipo genial.

En diciembre de 2015 la australiana llegó a compartir que había un amor en su vida, “estoy en una nube la mayor parte del tiempo”.

Kylie Minogue fue captada en noviembre de 2016 con muy poco maquillaje y una expresión de preocupación.