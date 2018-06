Kylie Jenner y Blac Chyna reviven rivalidad

E.U.-Cuando Blac Chyna fue pareja de Rob Kardashian, la primera hizo las pases con la familia Kardashian, específicamente con Kylie Jenner, hoy las cosas cambian.

Blac ha sido la primera en romper el acuerdo de paz con Kylie, a quien acusa de sabotear su demanda contra la dinastía.

Como te informamos, Blac demanda a la familia de su ex alegando que han intervenido para que E! no produzca más su reality “Rob & Chyna”.

Chyna asegura que Jenner no ha entregado los documentos correspondientes que le ayudarán a prepararse en su demanda, lo que no es conveniente ya que la siguiente audiencia está fechada para el 17 de octubre.

De no entregar los papeles, el juez podrá obligar a Kylie.