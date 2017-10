Kylie Jenner, la gran ausente en foto navideña de las Kardashian

¿La más pequeña del clan estuvo presente en la grabación del especial navideño de "Keeping up With The Kardashians"? Las sospechas de su embarazo crecen

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de que medios internacionales como TMZ aseguraran que Kylie Jenner espera su primer bebé junto a Travis Scott, tanto ella como su pareja se han mantenido herméticos ante el asunto. A pesar de que siempre los ojos del mundo están puestos en este clan, es cierto que ahora los fans y los medios siguen aún más los movimientos de esta familia, debido a que podría haber un nuevo integrante en el grupo Kardashian-Jenner.

Por ende, ahora que todas se encuentran grabando el programa de Navidad de Keeping up With The Kardashians, volvieron a surgir las especulaciones debido a que la más pequeña del clan no aparece en una foto que posteó Kris Jenner tras las grabaciones. Dicha situación reforzó la idea de que Kylie de verdad está ocultando algo.

Oh no big deal…just Ice Skating with @nancyakerrigan in Calabasas in 95 degree heat for our Christmas Special!!!! #nancykerrigan #christmasinOctober #santaselves #santa #soexcited Una publicación compartida de Kris Jenner (@krisjenner) el 16 de Oct de 2017 a la(s) 3:09 PDT

Aunque la matriarca de la familia sólo hacía referencia en la foto a la grabación del programa, como era de esperarse, le llegaron cientos de comentarios preguntando por su hija menor.

Al respecto, el portal Pop Sugar aseguró que la joven empresaria sí se encontraba presente en la jornada de trabajo y simplemente decidió no participar en la actividad de patinaje sobre hielo; lo que no deja tranquilos a los fans, ya que según ellos también puede haber una razón importante por la cual no quiso patinar.

¿Hasta cuándo confirmará o desmentirá Kylie esta versión?

Fuente: Quien