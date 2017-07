Kim Kardashian será madre por tercera vez

LOS ÁNGELES.- Kim Kardashian será madre por tercera vez. El clan Kardashian va a seguir creciendo gracias a Kim y Kanye West.

Sí, Kim Kardashian se estaría convirtiendo en madre por tercera vez en enero de 2018. De acuerdo con US Weekly la socialité contrató a una madre subrogada que tiene tres meses de embarazo, así que los padres de North y Saint, estarían recibiendo al nuevo integrante de la familia a principios del próximo año.

De acuerdo con la publicación estadounidense, se trata de una madre de San Diego que ya ha prestado su vientre en otras ocasiones para ayudar a parejas a tener a sus hijos.

TMZ ventiló que la mujer recibirá cerca de $45 mil dólares a lo largo de diez meses y $5 mil más si tiene gemelos. La pareja además pagó $68 mil 850 a la agencia intermediaria.

Es conocido que Kardashian puso una serie de condiciones para preservar la salud del producto, además de las que se estipulan en embarazos subrogados como no fumar, no consumir drogas, no tomar baños de agua caliente o en sauna y no consumir pescado crudo.

“No sé si mi cuerpo podría resistir otro embarazo”, confesó la estrella de “Keeping Up With the Kardashians”, hace un tiempo, aunque siempre se mantuvo firme en la idea de dar a sus hijos la misma familia grande que ella tuvo, rodeada de muchos hermanos.

Kim se une así a celebridades como Nicole Kidman, Elton John y Ricky Martin, que recurrieron a un vientre alquilado para tener a sus bebés.