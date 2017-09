Kim Kardashian llama a donar para ayudar al “hermoso” México

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque ya han pasado varios días tras los terremotos que impactaron en México, cualquier tipo de ayuda sigue siendo necesaria para apoyar a las familias que han quedado sin hogar; esto lo sabe Kim Kardashian, quien el día de ayer volteó para el país que ha visitado para vacacionar y llamó a sus fans a realizar donaciones.

A través de Twitter, la estrella de Keeping Up with the Kardashians hizo eco a las peticiones internacionales que solicitan la ayuda económica para la reconstrucción de viviendas que hoy se hacen tan necesarias, a días de los terremotos del 7 y 19 de septiembre, de 8.2 y 7.1 grados respectivamente, que dejaron un escenario desolador en varios estados del país, incluyendo la capital, la Ciudad de México.

“Este hermoso país ha sido devastado por los recientes terremotos y necesita nuestro apoyo”, apuntó la celebrity en referencia a México.

En un segundo tuit, compartió un enlace en el que es posible realizar las donaciones para ayudar.

“Si quieres ayudar, por favor considera hacer una donación a @ProjectPaz, quien da cada dólar recaudado a las víctimas http://www.projectpaz.org”, escribió.