Actriz Kim Cattrall llama hipócrita a Sarah Jessica Parker

Kim dedicó un mensaje en su cuenta de Instagram a su ex compañera de la serie Sex and the city

CIUDAD DE MÉXICO.- “Tu contacto continuo es un recordatorio doloroso de lo cruel que eras en ese entonces y ahora”, escribió Kim Cattrall, actriz de Sex and the city, en un su cuenta de Instagram, en un mensaje dedicado a su ex compañera de la serie, Sarah Jessica Parker.

Tras la muerte del hermano de Cattrall a sus 55 años, la actriz ha criticado fuertemente a Parker, por haberle expresado sus condolencias.

Cattrall argumentó que su supuesta amiga había enviado los mensajes sólo para reparar su imagen, ya que ésta se había empañado por la fricción y/o disputa que entre ellas se había generado, y así la gente la siga viendo como la “chica agradable”.

“Déjame aclarar esto, por si no lo hice, no eres mi familia, no eres mi amiga. Así que te escribo para decirte por última vez que dejes de explotar nuestra tragedia, para poder restaurar tu vida de buena chica y buena persona”, le contestó la actriz.

A su vez publicó un enlace a la historia del periódico New York Post, titulada: “Dentro de la cultura de las chicas malas que destruyó Sex and the city, en donde argumentó que Parker había formado una especie de “asociación secreta” en el set de la cinta para dejar fuera a Cattrall de los filmes.

En el programa de Andy Cohen a principios del mes, Parker dijo que estaba desconsolada por lo que externó su compañera sobre el hecho de que nunca fueron amigas. Lo que sí es un hecho es que la disputa entre ambas sigue.