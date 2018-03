‘Kikín’ e Inés Sainz motivan a jóvenes

NUEVO LAREDO, TAM.- Los conferencistas invitados al 5to congreso IUVE, Francisco “Kikin” Fonseca e Inés Sainz, coincidieron que este tipo de eventos donde se busca motivar, y alentar a los jóvenes estudiantes a que sigan primero que nada estudiando y a cumplir sus sueños, ya que con eso logran ser personas de bien y productivas en la sociedad.

En cuanto al futbolista Kikin Fonseca, desde el miércoles por la tarde llegó a esta ciudad fronteriza, quien aprovechó en cruzar a la vecina ciudad de Laredo, Texas, pero no pensó vivir lo que un neolaredense las largas filas, por lo que no dudo en usar el servicio de cruce en bicicletas, que ofrecen jóvenes de esta ciudad, y no pudo faltar quien lo reconociera y lo fotografiara para inmediatamente subirlo a las redes sociales.

Durante la conferencia de prensa que ofreciera a medios de comunicación, antes de entrar a platicar sus experiencias a los más de 1,200 jóvenes que asistieron al congreso IUVE, comentó sentirse adolorido de su espalda, ya que le había tocado una bicicleta muy pequeña, en la que realizó el cruce a la vecina ciudad.

Ya en tema de su participación el futbolista comentó; “Hablaremos desde que yo estaba en secundaria, prepa, mis objetivos, metas, sueños, disciplina, y el objetivo es transmitir a los estudiantes el cómo llevar una vida disciplinada para lograr sus objetivos, por mas tropiezos que puedan encontrar, y con disciplina podrán superarlos”, mencionó.

Por su parte Inés Sainz, quien es una presentadora de televisión, periodista y modelo mexicana, reconocida como “La mujer del deporte en México”, se pronunció muy a favor de este tipo de eventos, donde se trata de orientar y motivar a los jóvenes, para que se superen, y logren sus metas.

“Antes que nada gracias a todos por apoyar los sueños de los jóvenes, creo que a todos nos interesa la juventud, nos interesa poder darles espacios donde puedan ejercer libre sus pensamientos, y el poder llegar aquí con la experiencia que tengo con tanto trabajo, entrevistas al ámbito deportivo, pues creo que hemos sembrado esa semillita en ellos, que va a despertar muy pronto y podrán hacer grandes cosas”, expresó Inés Sainz.

Dijo que la forma en que ella ha llegado al éxito, y lo que recomendaría es seguir siempre fiel a los propios principios, a tus sueños y pasiones, emitiendo a los jóvenes el mensaje de que en ellos está la esperanza de que tengamos una sociedad de propuestas positivas, de gente que se comprometa en dar resultados.