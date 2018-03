Khloé Kardashian revela sexo del bebé que espera junto a su novio Tristan Thompson

ESTADOS UNIDOS.- Mediante un episodio de Keeping Up with the Kardashians, se dio a conocer el sexo del bebé que espera Khloé Kardashian.

Se trata de..¡una niña!

Ésta será la primera hija de la socialité junto a su novio Tristan Thompson.

Curiosamente ambos esperan que se tratara de un niño.

“Ahora estoy tan emocionada de que mi hija tenga para siempre mejores amigas con Chicago y Stormi! ¡¡¡Dios es grande!!! Gracias Señor por nuestra princesa”, tuiteó la hermana de Kim Kardashian.

I am now so excited my daughter will have forever best friends with Chicago and Stormi!! God is great!!! Thank you Lord for our princess 👑 👶🏽💗

— Khloé (@khloekardashian) March 5, 2018