Kevin Feige si quiere a X-Men y Fantastic Four en Marvel Studios

CIUDAD DE MÉXICO.- Una de las sorpresas no tan agradables para Walt Disney, al momento de comprar en 2009 a Marvel Entertainment, fue el hecho de que los derechos de algunos de sus personajes estuvieran en manos de estudios competidores, como 20th Century Fox.

En 2015, tras los resultados no tan favorables de The Amazing Spider-Man 2, Sony Pictures y Marvel Studios lograron un acuerdo para que Spidey apareciera en Captain America: Civil War, las dos próximas cintas de Avengers, así como en su primera cinta en solitario en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Una de las metas de Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, es recuperar los derechos de todos los personajes de La Casa de las Ideas, para que estén bajo un solo estudio, de acuerdo con declaraciones recogidas por el sitio ScreenRant.

“¡Por supuesto! Mi objetivo es replicar en la pantalla la experiencia que los fanáticos han vivido al leer los cómics, y hemos sido capaces de cumplir eso, más allá de mis salvajes sueños en estos 10 años. Es cierto que incluir a Spidey en Civil War, así como en la próxima Avengers: infinity War, es otro sueño que ni siquiera me atreví a hablarlo públicamente porque pensé que las probabilidades eran muy escasas.”

Uno de los hechos que volvió a traer esta posibilidad a la mesa fue la aparición de personajes como Ego, The Watchers y (la próxima aparición de) Adam Walrock en Guardians of the Galaxy Vol. 2, personajes que tienen una especie de “custodia compartida” entre Marvel y Fox, estudio que tiene los derechos de X-Men y Fantastic Four, dos universos a los que Feige no le cierra la puerta.

“Aún no hay planes para los pocos personajes que aún no están en el MCU, pero nunca digas nunca. ¿Quién sabe qué puede suceder en el futuro?”.

Si bien la fase tres, y posiblemente el MCU, cierre con la cuarta película de Avengers, aún existen posibilidades latentes de que al menos The Fantastic Four regresen a las manos de Marvel para justificar una posible fase 4, donde se integrarían Guardians of the Galaxy 3 y la secuela de Doctor Strange.