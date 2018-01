Kendrick Lamar inaugura los Grammy

NUEVA YORK.-Kendrick Lamar inauguró la ceremonia de los premios Grammy con una poderosa y emotiva actuación que incluyó pantallas de video al fondo con una imagen de la bandera de Estados Unidos ondeando, mientras bailarines vestidos de soldados marchaban detrás de él.

Fue acompañado por Bono y The Edge de U2, y por Dave Chappelle, quien hizo chistes en medio del número de Lamar el domingo en el Madison Square Garden de Nueva York. En un momento, bailarines vestidos de rojo fueron derribados mientras él rapeaba, volviendo después a la vida mientras ardían llamas de fuego en el número de seis minutos.

Lamar y Bruno Mars llegaron a la ceremonia ya con tres Grammy cada uno, perfilándose como favoritos en las categorías de álbum del año y grabación del año.

Mars ganó los premios al mejor álbum de R&B, mejor interpretación de R&B y mejor canción de R&B en la llamada Premiere de los Grammy, donde se repartieron la mayoría de los galardones. Lamar se llevó los de mejor álbum de rap, mejor canción de rap y mejor video musical.

También se repartieron varios premios póstumos, a la actriz Carrie Fisher, el cantante Leonard Cohen y el ingeniero Tom Coyne, quien trabajó en el álbum “24K Magic” de Mars.

Jason Isbell, Justin Hurwitz, CeCe Winans y Chris Stapleton estuvieron entre quienes recibieron dos galardones.

“Esto es increíble”, dijo Stapleton en el escenario.

Los Rolling Stones obtuvieron el tercer Grammy de su Carrera, a mejor álbum de blues tradicional por “Blue & Lonesome”, mientras que Ed Sheeran ganó mejor álbum pop vocal.

Lin-Manuel Miranda, Little Big Town, Reba McEntire, LCD Soundsystem, Portugal the Man y Shakira también estuvieron entre los primeros ganadores. Benj Pasek y Justin Paul, ambos galardonados con premios Oscar y Tony, se alzaron con el Grammy al mejor álbum de teatro musical por “Dear Evan Hansen”, que compartieron con el ganador del Tony Ben Platt.

Lamar superó a Jay-Z en las tres categorías que ganó. Cualquiera de estos artistas haría historia como el primer rapero e ganar el Grammy premio la grabación del año y el tercero en ganar álbum del año. Y los Grammy están casi garantizando que este año será de cualquier modo histórico: cuatro de los cinco nominados a álbum del año tienen bases de rap y R&B y son de artistas negros o latinos. Los otros grandes premios de la noche, canción y grabación del año, también se disputarán entre astros del hip hop, el R&B y la música latina.

El megaéxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee, en su versión remix con Justin Bieber, es apenas el segundo tema (mayormente) en español postulado a estos dos galardones, justo 30 años después de “La bamba” de Ritchie Valens, interpretada por Los Lobos. De ganar cualquiera de estos premios, sería la primera en lograrlo. (También estaba nominada a mejor interpretación pop de un dúo o grupo, pero este premio fue para Portugal. The Man por “Feel It Still”).

El año pasado la Academia de la Grabación fue ampliamente criticada cuando Adele ganó álbum del año y no Beyonce. “Lemonade” era considerado el álbum que movió al mercado y dominó la cultura pop de maneras diferentes que las colosales ventas de Adele. Los críticos sintieron que la Academia no logró reconocer los elementos creativos y artísticos de una producción con bases de R&B, del mismo modo en que ha ignorado obras de Kanye West, Eminem y Mariah Carey a lo largo de los años y favorecido a artistas de rock, música country y jazz.

Jay-Z llega a la ceremonia del domingo con el mayor número de nominaciones, ocho, incluyendo a álbum del año por su revelador “4:44”, canción del año por el tema homónimo y grabación del año por “The Story of O.J.” Bruno Mars también se mide por los tres premios principales, y tanto Kendrick Lamar como Childish Gambino están postulados a álbum del año.

“Lo que vemos en las nominaciones es un reflejo de la votación de los miembros de la Academia. Hay que recordar que este es un premio de los colegas y es único en ese sentido. No se trata de ventas ni de listas de popularidad o votos de los fans; los jueces son los profesionales de la industria”, dijo el director ejecutivo de la Academia de la Grabación, Neil Portnow, en una entrevista con The Associated Press. “Así que cuando ves el trabajo que se ha hecho _ y Jay es un ejemplo _ y ves ese nivel de excelencia, tenemos unos miembros votantes muy sofisticados que son capaces de reconocerlo. Y así queremos que sea”.

Sin embargo, el aclamado por la crítica segundo álbum de Lorde, “Melodrama”, también tiene grandes posibilidades en la categoría de álbum del año. Y Julia Michaels, una talentosa compositora que ha escrito éxitos para Bieber y Selena Gómez, está nominada a canción del año por su sencillo “Issues”.

Lamar inaugurará el espectáculo de más de tres horas, que se transmitirá en vivo por CBS a partir de las 7:30 p.m. hora del este (0030 GMT del lunes), con una actuación que incluirá a U2 y Dave Chappelle.

“La actuación de Kendrick será, creo, como nada de lo que se ha hecho hasta ahora en los Grammy”, dijo James Corden, quien regresa como anfitrión por segundo año consecutivo. “Es increíble y de hecho nos hizo repensar todo lo que íbamos a hacer para el show”.

Fonsi y Yankee también se subirán al escenario del Madison Square Garden para interpretar el megaéxito “Despacito” en vivo, acompañados por la ex Miss Universo puertorriqueña Zuleyka Rivera, la protagonista de su video _ el más visto en la historia de YouTube. Asimismo, actuarán Mars con Cardi B, Lady Gaga, Pink, Gambino, Emmylou Harris y Chris Stapleton, Elton John y Miley Cyrus, Sam Smith, Little Big Town, Rihanna con DJ Khaled y Bryson Tiller, Sting y SZA, este año la mujer más nominada, con cinco menciones.

La velada también incluirá algunos momentos serios. A principios de esta semana, ejecutivos clave de la música llamaron a los artistas y empleados a llevar una rosa blanca a los Grammy en apoyo de Time’s Up y #MeToo, los movimientos contra la violencia sexual. Las cantantes Halsey y Dua Lipa, así como la rapera nominada al Grammy Rapsody, estuvieron entre los primeros en decir que llevarían rosas blancas.

Kesha, quien consiguió su primer par de nominaciones al Grammy por un álbum en el que reflexiona sobre su batalla con su ex productor y mentor Dr. Luke, honrará a víctimas de abuso durante su actuación. Maren Morris, Eric Church y Brothers Osborne, quienes cantaron en el festival de música Route 91 Harvest en Las Vegas cuando un hombre armado abrió fuego hacia el público, matando a 58 asistentes e hiriendo a cientos más, rendirá homenaje a las víctimas de la violencia armada en eventos musicales el último año. Patti LuPone y Ben Platt rendirán tributo a Broadway al volver los Grammy a Nueva York luego de 15 años para su 60mo aniversario.