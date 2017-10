Katy Perry sorprende a novios llegando a su boda… ¡sin ser invitada!

ESTADOS UNIDOS.- ¿Qué harías si Kate Perry llega a tu matrimonio? Una pareja de novios de la ciudad de San Luis, en Estados Unidos, fue sorprendida por la cantante, quien se presentó en la recepción de su casamiento y terminó bailando con ellos.

La intérprete de ‘Swish Swish’ estaba en dicha ciudad para dar un concierto y se hospedó en el hotel Four Seasons, lugar donde la pareja celebraba la fiesta de su matrimonio. La cantante aprovechó para celebrar junto a los novios y se apareció en la recepción.

“Ella preguntó a la novia y al novio si podía colarse en su boda, y ambos dijeron que sí. Todos estaban en shock y sorprendidos”, contó una invitada de la fiesta a la agencia AFP.

La artista estuvo cerca de unos 15 minutos en la boda, momento que aprovechó para bailar con la pareja y fotografiarse con los invitados. Sin duda fue una noche inolvidable para todos.

Perry se encontraba en San Luis como parte de su gira ‘Witness’ y contó la anécdota durante su concierto del domingo, según mensajes publicados en redes sociales.

#VIDEO | @katyperry at a wedding in Saint Louis a couple of days ago pic.twitter.com/QPqcu3fzPK

— Katy Perry Updates (@katyspics) 23 de octubre de 2017