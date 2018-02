Karla Souza cuenta cómo fue violada por un director

CIUDAD DE MÉXICO.-La actriz Karla Souza reveló que un director, de quien no quiso revelar el nombre pero describió como una persona “muy carismática” y que le “va muy bien en la carrera”, la tocó de manera violenta y la violó.

“Yo estaba recién empezando mi carrera y presentan a estos productores… empieza el manipuleo de ‘tú me debes a mí una’, te empiezan a meter esto en la cabeza y te empiezan a decir que ‘oye sí, yo estoy teniendo que empujar por ti”, narró en una entrevista transmitida en CNN.

La protagonista del filme Nosotros los Nobles contó que durante una filmación, ella fue hospedada en un hotel distinto al del elenco.

“Yo llego a este set, que es una locación, vamos a filmar ahí un mes, y de casualidad me llevan a un hotel donde todos los actores y todo el casting está todo el elenco se está quedando en otro hotel y yo pregunto ‘quién más está en este hotel, no pues nada más son tú y el director'”, recordó.

Narró que varias noches, el director la fue a buscar a su habitación con el pretexto de revisar algunas escenas.

“Empieza a haber un acercamiento físico, un coqueteo donde yo siento que no tengo la opción de rechazarlo”.

“Esto sucedió no sólo una noche, llegaba a pasar varias noches. Había noches donde yo decidía no abrirle la puerta y al día siguiente en la filmación me la cobraba: decidía no filmar mi escena, me empezaba a humillar enfrente de los demás y esto era su control psicológico que empezaba a tener conmigo y al mismo tiempo era encantador y al mismo tiempo, cuando yo sí le abría la puerta se portaba increíble conmigo”, dijo.

“Después de un mes y cacho de estar teniendo este abuso total, de su poder, acabé cediendo de cierta manera, que me besara, que me tocara de formas en las que yo no quería que me tocara y en una de las instancias me… me agredió violentamente, y me, sí, me violó”, dijo visiblemente afectada.