Karime Macías es investigada, asegura Yunes

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque por ahora el único delito del que se le puede acusar a Karime Macías es ya no amar a Javidú, las autoridades jarochas siguen investigando -con no muchas ganas- cualquier vínculo que la exprimera dama de Veracruz tenga con las transas del mandatario más hípster que ha tenido el Estado.

De acuerdo con el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, aunque ya se les peló y no hay nada en su contra, a Karime Macías todavía se le sigue rascando para ver si se puede detectar que incurrió en algún ilícito durante la administración pasada. No con especial énfasis, pero sí como parte de las investigaciones que la Fiscalía realiza a los actos cometidos por todos aquellos colaboradores y pertenecientes al círculo del muy circular Javidú.

La semana pasada se difundió en diversos medios información que apunta que Macías estaría iniciando en París, Francia, los trámites necesarios para separarse legalmente de Javier Duarte, a quien no le ha hecho ni una visita conyugal ahora que se encuentra encerrado en cárcel guatemalteca. Con esta maniobra, la creadora del mantra “sí merezco abundancia” se conseguiría llevar mitad de los bienes de Duarte, según advirtió el periodista Alejandro Aguirre.

Claro, para que la jugada resulte, tendría que realizarse antes de que el exgober tuviera que entregarlos (los bienes), es decir, que le sean confiscados… lo cual no luce tan dicífil, sobre todo al ver que las autoridades mexicanas no tienen muchas ganas de tener de vuelta al exmandatario, con todo y que en Guatemala ya dijeron que -así como Karime- no lo quieren más.

En fin, pero mientras vemos cómo termina esta triste historia, Miguel Ángel Yunes sigue presumiendo lo rifado de su administración. Aunque el exgobernador interino, Flavino Ríos, está en cárcel… pero domiciliaria, el buen Yunes no tiene “verbal contingencia” y se aventó a decir que “en Veracruz hemos actuado con firmeza”.

“Está sometido el gobernador que lo sucedió (Flavino Ríos), está en la cárcel el secretario de Finanzas, el de Infraestructura, el de Seguridad Pública, la coordinadora de Comunicación Social, empresarios cómplices”.