Karime Macías criticaba la corrupción en su tesis doctoral

CIUDAD DE MÉXICO.- La exprimera dama de Veracruz aseguró que los programas sociales son aprovechados por las personas pobres en México para hacer de estos un estilo de vida

Luego de las acusaciones de lavado de dinero, desvió de recursos y enriquecimiento ilícito, hechas al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, muchos de los testigos han señalado a su aún esposa, Karime Macías, como una pieza clave en la red de corrupción.

Sin embargo, también es conocida por haber generado una estrategia para mejorar los programas de asistencia social en México, misma que quedó plasmada en su tesis doctoral.

De acuerdo con una publicación de Nación 321, se trata de un trabajo titulado “El Estado mexicano y su combate a la vulnerabilidad social del tipo familiar: un análisis de eficiencia del sistema nacional para el desarrollo integral de la familia”, con el que Karime obtuvo el titulo de doctora en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, España, en 2014.

En dicho documento, Macías aborda temas de pobreza, rendición de cuentas y corrupción.

Pobreza

De acuerdo con el trabajo de Karime Macías, los programas gubernamentales suelen ser aprovechados por las personas pobres en México para hacer de estos un estilo de vida.

“Algunas veces los grupos vulnerables encuentran tan provechosa la situación de estar siendo atendidos por el Estado que renuncian a buscar un puesto en el mercado de trabajo”, escribió.

En algo que llamó “la trampa de la pobreza”, Macías aseguró que algunas personas suelen tener más hijos para seguir siendo apoyadas por el gobierno.

Karime escribió estas líneas mientras era titular del DIF veracruzano, institución de la cual es acusada de un supuestodesvío de alrededor de 41 millones de pesos.

Corrupción

Aunque parezca difícil de creer, la exprimera dama de Veracruz habló sobre este tema, y seguró que se deben evitar los actos corruptos como la presión que ejercen proveedores o grupos de presión para beneficiarse con los programas sociales.

“Lamentablemente vemos los probables problemas de corrupción y manejo político de los programas sociales ya que es factible que diversas élites locales establezcan ciertos mecanismos de presión directos o indirectos con la finalidad de obtener beneficios de los programas, ya sea como beneficiarios indirectos mediante compras gubernamentales, como a través de interferencias en la determinación de los padrones de beneficiarios”, dice el documento.

Ineficiencia

La manera en que se reparten los programas sociales suele ser ineficiente porque no hay una buena planeación y estos apoyos suelen duplicarse, aseguró Macías, no obstante es un problema que ocurre en varios países no sólo en México, “ello trae como consecuencia que los mecanismos de atención por parte del sector público, muestren cierto grado de ineficiencia económica, derivado de la equivocación de los objetivos y objetos de política social producto de una deficiente planeación, la duplicación de programas, y la ausencia de un marco claro sobre la vulnerabilidad familiar”.

Recomendaciones

De acuerdo con la esposa de Duarte, para hacer más eficiente la entrega de apoyos sociales gubernamentales es necesario profundizar el debate orientado a evitar el uso político de los programas sociales e incrementar la rendición de cuentas.

También sugirió establecer mecanismos para la remuneración de los servidores públicos, bajo parámetros de productividad.