Juventus se corona por séptima vez consecutiva en Italia

ITALIA.-El Juventus conquistó oficialmente este domingo su séptimo “Scudetto” consecutivo gracias al empate 0-0 conseguido en su visita al Roma en el Estadio Olímpico, lo que prolonga un año más su dominio entre los confines nacionales.

El resultado del duelo de Roma permitió al Juventus celebrar el trigésimo cuarto título liguero de su brillante historial y encadenar además el cuarto doblete, Scudetto y Copa Italia, consecutivo, algo que nunca había sido logrado antes en el fútbol transalpino.

Los “bianconeri” ya habían conseguido el récord de Scudetti seguidos el año pasado (seis) y agrandaron su sobresaliente marca este año, en una temporada de máxima exigencia, en la que el Nápoles peleó hasta el final para destronarles.

Pese a que levantar el título liguero ya se haya convertido en una costumbre para los turineses, el Scudetto de este año tiene un sabor particular, ya que requirió un esfuerzo extra tanto a nivel mental como a nivel técnico.

We made it again! Can‘t wait to receive the Scudetto next week for the third time… 🏆 seven in a row for @juventusfc 💪🏽🔥🏳🏴 #MY7H #FinoAllaFine #ForzaJuve #SK6 pic.twitter.com/X6teGp9rMR

— Sami Khedira (@SamiKhedira) May 13, 2018