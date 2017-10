Justin Trudeau sorprende a periodistas con disfraz de Clark Kent

CANADÁ.- El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, sorprendió a su equipo de trabajo y a los periodistas que lo esperaban para una conferencia de prensa, pues se disfrazó del alter ego de Superman: Clark Kent.

Dentro de la celebración de Halloween, Trudeau bajó las escales vestido con un traje azul y una corbata roja, además usó los lentes característicos del alter ego de Superman y el pelo perfectamente peinado.

In celebration of Halloween, Justin Trudeau arrived for House duties dressed as Clark Kent, Superman’s alter ego. https://t.co/0HoXZVefoY pic.twitter.com/JBhkvmmNFC

Cuando terminó de descender, se abrió parte de la camisa para enseñar el logo del superhéroe.

“Tenía deberes”, dijo luego de mostrar la “S” del traje de Superman que llevaba bajo el traje.

El primer ministro se ha disfrazado en varias ocasiones como lo dicta la tradición de Halloween en Estados Unidos y Canadá.

Anteriormente, escogió al piloto de “El Principito” del libro infantil de Antoine de Saint-Exupéry.

Por su parte, la ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático, Catherina McKenna, subió una imagen en Twitter con el Primer Ministro canadiense; ambos disfrazados.

A través de la red social, indicó que deben enfrentar el cambio climático.

We all need to be superheros in the fight against climate change. #HappyHalloween Canada! #ClimateCrusader pic.twitter.com/dwSoYSGYX2

— Catherine McKenna (@cathmckenna) 31 de octubre de 2017