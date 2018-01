Justin Timberlake lanza adelanto de su nuevo disco

El ex integrante del grupo 'N Sync confirmó el debut de su nuevo disco a través de un video en Twitter. [Agencias]

"Man of the Woods" es su regreso a la escena musical luego de cuatro años de ausencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras publicar en 2013 The 20/20 Experience, un trabajo que lo consolidó en la música y que le entregó madurez a su carrera, Justin Timberlake vuelve con más material después de cuatro años de silencio musical.

El ex integrante del grupo ‘N Sync confirmó el debut de su nuevo disco a través de un video en Twitter. Man of the Woods (2018) estará disponible a partir del próximo 2 de febrero.

“Este álbum está inspirado en mi hijo, mi esposa, mi familia, y además, de todos los álbumes que he escrito, es sobre de dónde soy. Es personal”, señaló Timberlake en el clip de 59 minutos.

El lanzamiento de The 20/20 Experience fue en marzo de 2013 y tiene una secuela que contempla una compilación lanzada en septiembre del mismo año.

Dos días después de lanzar su nuevo disco, Timberlake participará del show de medio tiempo del Super Bowl 2018, el 4 de febrero.