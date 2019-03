Justin Bieber pide ayuda a sus fans para salir de la depresión

CIUDAD DE MÉXICO.-Justin Bieber utilizó las redes sociales para mandar un calido mensaje en su cuenta de Instagram que terminó preocupando a sus seguidores al hablar sobre su lucha contra la depresión.

“Solo quería mantenerles informados un poco”, comenzó Bieber de 25 años de edad, esperando que con la ayuda de sus millones de seguidore espera que lo que le está pasando se vaya pronto.

“He estado luchando mucho. Simplemente me siento súper desconectado y extraño. Siempre me recupero, así que no me preocupa, solo quería acercarme y pedirles que recen por mí. Dios es fiel y sus oraciones realmente funcionan, gracias. La temporada más humana en la que he estado enfrentando mis cosas de frente”, dijo.

La publicación alcanzó casi los 5 millones de likes y miles de comentarios de apoyo por parte de sus fans.