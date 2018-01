Jürgen Damm rechaza ofertas con Europa; renovó contrato con Tigres

CIUDAD DE MÉXICO.- El volante ofensivo reveló que sí hubo un par de ofertas de equipos del Viejo Continente, pero que ninguna fue atractiva para él ni para el equipo.

Jürgen Damm habló este martes en conferencia de prensa después del entrenamiento con Tigres y declaró varias cosas reveladoras; entre ellas, que renovó con el equipo universitario por cinco años más y que rechazó dos ofertas del futbol europeo.

“Acabo de renovar un contrato por cinco años, en mi cabeza no pasó irme gratis. El cariño de esta institución es muy grande y estoy agradecido. Estoy contento y feliz aquí”, dijo Damm.

Por otra parte, reveló que tuvo dos ofertas de equipos del Viejo Continente, pero que ninguna fue atractiva para él ni para el equipo, en una decisión tomada de común acuerdo.

“Hubo una oferta, lo hablé con la directiva y con el ‘Tuca’, no fue conveniente, yo estoy en el mejor equipo de México y de aquí no me quiero mover, siempre he tenido el sueño de estar en Europa”, señaló.

“Eran dos equipos, obviamente no puedo decir nombres, lo hablé con la directiva, pero no pagan ni la mitad de lo que costamos, no hay resentimiento”, finalizó.