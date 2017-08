Julión Álvarez, una marca registrada

CIUDAD DE MÉXICO.- De acuerdo a la información que proporciona el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a través de su portal de internet, el cantante Julión Álvarez o Julio César Álvarez Montelongo, nombre real del artista, sólo tiene registrada la marca Julión Álvarez y su Norteño Banda.

La solicitud para realizar el registro de dicha marca está fechada el 22 de mayo de 2008, y fue presentada por la empresa Prime Time Entertainment S. de R.L de C.V., el 16 de diciembre de 2010 con la razón social Bussines Properties of México S. de R.L. de C. V. se solicita una cesión de derechos a favor de ésta, en ambos casos no se menciona el nombre del cantante.

Es hasta el 14 de mayo de 2012 que el nombre de Julio César Álvarez Montelongo se plasma en una nueva solicitud de sesión de derechos, desde ese año Julión es el único apoderado de esa marca.

Lo que Julión Álvarez y su Norteño Banda engloba va de actividades deportivas, culturales, de entretenimiento y capacitación, también se autoriza su uso en marcas de bebidas no alcohólicas, agua envasada, agua mineral, refrescos, jugos de fruta, bebidas a base de cerveza, cerveza; naranjada, tepache, tuba y vinos sin alcohol.

Sobre el nombre de las cuatro empresas que la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC), menciona como propiedad de Julión y que lo relacionan con el nombre del narcotraficante Raúl Flores Hernández, el IMPI no arroja ningún antecedente, al menos en su portal.