Julión Álvarez descarta dejar escenarios por acusaciones del Tesoro

El cantante Julión Álvarez aclara que pese a que está inmerso en medio de un asunto legal por los señalamientos del Departamento del Tesoro de EU, ello no significa que deba alejarse de su vida artística

ZACATECAS.- El cantante Julión Álvarez aclara que pese a que está inmerso en medio de un asunto legal por los señalamientos del Departamento del Tesoro en Estados Unidos, deja en claro que tampoco significa que esto sea su retiro de la vida artística, incluso, afirma que “lejos de eso, es cuando más tengo que trabajar y cuando tengo que echarle muchas ganas. Yo lo veo como una prueba que Dios nos pone y él nos da las herramientas para poder superarlo”.

En conferencia de prensa previa a entrar a dar su show en el Palenque de la Feria Nacional de Zacatecas, el artista grupero se abstuvo de revelar cómo se le pagaría su show, luego de que se le congelaron todas las cuentas bancarias y sólo se limitó a decir que no puede hablar nada relacionado a su asunto legal.

También desmintió que tenga una nueva cuenta oficial en las diferentes redes sociales, al mencionar que él nunca ha sido asiduo de la tecnología ni las redes sociales, menos ahora –dijo- que se lo han prohibido, tras insistir que él acata todo lo que determinen las leyes, en referencia a que se dio recientemente a conocer que ya tenía una nueva página en Facebook, luego que todas sus redes sociales fueron inhabilitadas por la misma investigación que se lleva en Estados Unidos.

Confirmó que esta situación legal también mantiene pausado su nuevo material discográfico, ya que dicho contrato se realizó en el estado de California, Estados Unidos y todo asunto que implique relación con aquel país está detenido.

Aprovechó para enviar un mensaje a los paisanos radicados en el vecino país del norte que lo “esperen un ratito” con sus conciertos, mientras determinan su caso las autoridades americanas. Julión Álvarez admitió que las cancelaciones en Estados Unidos sí le afectaron, ya que estos meses era donde se tenían previstas las presentaciones, pero destacó que 90 por ciento de sus contrataciones son en México.

Al cuestionarle qué tanto le ha afectado emocionalmente este caso, el artista chiapaneco admite que es “un golpe muy fuerte”, pero que lo ha tomado con calma, pues reconoce que su carácter siempre ha sido “muy impaciente y nada tolerante”, no obstante, considera que por la experiencia de 10 años vividos en el mundo de la música, le ha ayudado a tomar hoy esta actitud de paciencia: “Yo creo que si esto no hubiera sido en este momento, no sé qué hubiera pasado”.

Mientras tanto, dijo que como Julio César Álvarez Montelongo en su parte personal trata de llevar una vida normal, incluso, cada que acude a alguna ciudad trata de salir y conocerla como fue el caso de Zacatecas, donde tuvo un tiempo disponible y fue a jugar rebote a mano en una de las calles del Centro Histórico.

Finalmente, pasada de la media noche, Julión Álvarez salió a cantar al público zacatecano y de inmediato agradeció a sus seguidores las muestras de cariño y afecto que ha recibido en esta tierra.

Así, ante miles de asistentes, al ritmo de la tambora y del sonido de la tuba, Julión Álvarez arrancó su presentación con varios de sus éxitos como “Ni diablo, ni santo”, “Ojitos verdes”, “Te hubieras ido antes”, así como diferentes covers de Juan Gabriel y Antonio Aguilar.