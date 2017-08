Julión Álvarez dará conferencia de prensa hoy

CIUDAD DE MÉXICO.- Julión Álvarez convocó a los medios de comunicación a una conferencia de prensa hoy, luego de que ayer el Departamento del Tesoro de EU lo acusóde tener vínculos con el presunto narcotraficante Raúl Flores Hernández, detenido el 20 de julio en Zapopan.

En un breve comunicado publicado en Facebook, el cantante informó que ya estaba en la Ciudad de México.

“Amigos de los medios de comunicación ya me encuentro en la Ciudad de México y el día de hoy ofreceré una conferencia de prensa, mi equipo de trabajo les dará información necesaria más tarde”, se lee en la publicación.

La Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos vinculó al cantante y a tres de sus empresas, así como a otras 19 personas y empresas, en su mayoría de Jalisco, con Flores Hernández.

Dijo que Julión ha servido como testaferro del presunto delincuente y “ha tenido activos a su nombre”.

El Departamento del Tesoro explicó que las sanciones surgen después de una pesquisa que duró varios años sobre la organización supuestamente encabezada por Flores Hernández.

Acusación es por celos: Julión

En un video, Julión Álvarez se defendió de las acusaciones y dijo que no tiene necesidad de vincuncularse con el narcotráfico, pues “lo poco, lo mucho que tengo, me lo he ganado”.

“Me siento con la obligación de darles una aclaración a todos ustedes. No pasa absolutamente nada, yo nomás tengo que asesorarme, checar por dónde viene (la acusación), de qué viene, cómo son las cosas”, dijo el cantante, que aparece en el video con una camisa negra.

Aseguró que los bienes con los que cuenta son fruto de su trabajo. “Les puedo decir que soy una persona que soy de rancho, de pueblo; sé hacer mis cosas, me ha costado muchísimo lo poco, lo mucho que tengo, me lo he ganado”.

Fuente: Milenio