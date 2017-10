Julián Gil teme ir a la cárcel ante nueva demanda de Marjorie

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de sus redes sociales, el actor Julián Gil pidió ayuda ante la posibilidad de ir a dar a la cárcel ante dos nuevas denuncias que interpuso en su contra su ex pareja, Marjorie de Sousa.

Una es por incumplimiento de pensión alimenticia, y la otra por violencia familiar psicológica, situación que la abogada del actor, Ana Robleda, considera ridículo, de acuerdo a lo dicho al programa “Hoy”.

Gil, quien mantiene un pleito legal con su ex pareja y madre de su hijo Matías, pidió que no se cometa una injusticia con él; incluso hizo un llamado al Jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.

“Queridos amigos he sido informado por mi abogada que la fiscal de procesos de lo familiar de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ha instruido que se ejercite acción penal en mi contra, esto sin permitirme ofrecer las pruebas conducentes para esclarecer los hechos de los que injustamente he sido denunciado por la señora Marjorie de Sousa. Pido justicia y pido a las autoridades que actúen conforme a derecho y me permitan siquiera ofrecer pruebas. Por otro lado, insisto en los intereses para perjudicarme y en lo delicado que es forzar a funcionarios en mi contra cuando no hay elementos. @manceramiguelmx @garrido_pgjcdmx@pgjdf_cdmx Le pido a todos que me ayuden a difundir este escrito”.

Mientras tanto, la venezolana publicó este viernes una fotografía en la playa en la que se muestra relajada y escribió un mensaje que provocó críticas entre los usuarios de Instagram.

“Antes de iniciar la labor de cambiar el mundo, da tres vueltas por tu propia casa”, escribió Marjorie. “¡Aplícalo para ti misma! ¡Vive y disfruta sin querer pisotear a los demás!”.