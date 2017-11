Julián Gil preocupado por lo que su hijo Matías pueda ver en internet cuando crezca

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio de los dimes y diretes además del proceso legal que existe entre Julián Gil y Marjorie de Sousa por la manutención de su hijo Matías, es el actor quien se muestra preocupado por lo que el niño pueda ver en redes sociales cuando crezca.

“Ha sido y entiendo que es lo más perjudicial de todo el proceso, lo que él pueda no solamente vivir cuando crezca y se meta en las redes sociales, sino lo que está viviendo ahora, el hecho de que tenga 8 meses no quiere decir que el niño no siente, puede que no entienda muchas cosas, pero si hay muchas cosas que se sienten como la ausencia o la separación en este caso del padre”, dijo Gil en entrevista para el programa Hoy.