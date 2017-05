Julián Gil desmiente a Marjorie y llora por su hijo

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio del pleito legal entre Julián Gil y Marjorie de Sousa, que determinará el futuro de Matías, el hijo de ambos, el actor argentino habló para el programa “El Gordo y la Flaca” y, acompañado de su abogado, negó las acusaciones que la actriz ha hecho en su contra, incluida la referente a que supuestamente no pagó los gastos que generó el nacimiento del bebé.

Gil explicó que los problemas que surgieron con la madre de Marjorie, lo llevaron a abandonar la casa donde vivían juntos.

“Sí, hubo ciertas fricciones y después surgieron ciertos sucesos que sí me hicieron no sentirme cómodo en la casa. Yo preferí apartarme un tiempo para que ella pudiera arreglar la situación, pero no se dio, no aceptó el acuerdo y agarré mis pocas cosas que habían allí y me fui a mi casa”, declaró.