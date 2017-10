Juez rechaza que Pilar Abel sea hija de Dalí y la condena en costas

La demandante ha asegurado que no comparte la sentencia y que en los próximos días presentará un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid en base a dos argumentos. [Agencias]

La demandante ha asegurado que no comparte la sentencia y que en los próximos días presentará un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid en base a dos argumentos. [Agencias]

El magistrado destaca que las dos pruebas de ADN determinan que el artista no es el padre biológico de la demandante

MADRID.- El juez ha desestimado la demanda de paternidad de Pilar Abel para ser reconocida como hija del pintor catalán Salvador Dalí al destacar que las dos pruebas de ADN determinan, sin ningún género de dudas, que el artista no es el padre biológico de la demandante.

En la sentencia, el titular del Juzgado de Primera Instancia 11 de Madrid condena en costas a Pilar Abel por la temeridad que supuso el hecho de que, una vez tuvo conocimiento del resultado de la prueba biológica, contundente en sus conclusiones, ni desistió del procedimiento en dicho momento ni pidió en la vista oral que compareciera el equipo que realizó la prueba si estaba en desacuerdo con sus resultados.

La demandante ha asegurado que no comparte la sentencia y que en los próximos días presentará un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid en base a dos argumentos. En primer lugar, asegura que no le han hecho entrega del justificante documental de la cadena de custodia de los restos de ADN a pesar de haberlo solicitado con anterioridad en el juicio. “Tenemos que hacer un acto de fe para creer que los restos analizados son los de Salvador Dalí”, afirma. Y en segundo término porque “no se suspendió la vista oral en el momento en que se comprobó que no estaban presentes todos los testigos”, a excepción de uno.

Los restos del artista fueron exhumados por orden del juez el pasado 20 de julio de la cripta del Teatro-Museo de Figueres (Girona), donde fue enterrado, pero los expertos del Instituto Nacional de Toxicología, tras cotejarlos con muestras de saliva de la mujer, concluyeron que “los resultados obtenidos permiten excluir a Salvador Dalí como padre biológico de Pilar Abel”.

El juez se remite a este análisis para concluir que las pruebas biológicas permiten excluir a Salvador Dalí como el padre de la demandante, por lo que acuerda desestimar la demanda de filiación. Y añade que la condena en costas, solicitada por la Fiscalía y a la que se adhirieron la Abogacía del Estado y la Fundación Gala-Dalí, “viene dada por la temeridad” de Pilar Abel de continuar con el procedimiento pese a “conocer el resultado de la prueba biología tan contundente en sus conclusiones”.

Fuente: La Vanguardia