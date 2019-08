Juez niega suspensión a Rosario Robles; no hay orden de aprehensión en su contra

CIUDAD DE MÉXICO.-Un juez negó otorgar a la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, una suspensión definitiva para frenar indefinidamente la ejecución de cualquier orden de aprehensión en su contra.

«Se niega la suspensión definitiva que solicitó, de los actos y autoridades precisados en el considerando Segundo, por lo motivos expuestos en el considerando Tercero de esta interlocutoria», se lee en la resolución.

La ex funcionaria comparecerá mañana ante un juez de Control en el Reclusorio Sur por el presunto desvío de recursos públicos.

Robles buscaba blindarse contra cualquier intención aprehenderla por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), que formulará la imputación en su contra por el delito de ejercicio indebido del servicio público y vincularla a proceso.

Debido a esta resolución del juez, también se ordenó devolver a Robles el billete de depósito con el que exhibió la garantía de 69 mil 500 pesos que se le requirió.

«Ya no hay razón para protegerla»

Julio Hermandez, abogado de Rosario Robles, dijo que se presentó la demanda de amaro «para saber si había otra orden de aprehensión que no nos hubieran informado, los jueces contestan que no, no hay una orden de aprehensión contra rosario Robles, no la están persiguiendo hasta esta fecha».

«El juez dijo ya no hay razón para protegerla (…) si no cambian las circunstancias de que habrá un proceso justo, de que no se violará el debido proceso y que sus garantías, por supuesto que seguimos con esta idea, por lo pronto la idea es comparecer ante un juez», dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

