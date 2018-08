Juego perfecto de Ramiro Cuevas

Un día como hoy pero de 1953 se suscitaba uno de los hechos históricos más importantes en la Liga Mexicana de Béisbol: el primer juego perfecto, el cual fue realizado por Ramiro Cuevas, quien en ese momento vestía la franela de los Tecolotes de Nuevo Laredo. Cuevas, quien era oriundo de El Ébano, San Luis Potosí, se convirtió en leyenda durante esa temporada, la número 29 del béisbol veraniego, cuando se enfrentó a los Diablos Rojos en el Parque Delta de la Ciudad de México. Los Diablos salían al terreno con el siguiente line up: Gilberto Villareal SS Celso Zendejas 2B Regino Garza CF Claudio Solano LF Raúl Galata 1B Fernando García RF Raúl Navarro C José González 3B Juan Conde P Mientras que el line up de los Tecos estaba conformado por: José Adam CF Humberto Ledezma SS Barney Serrel 2B Archie Brathwaite RF Edrick Kellman C Héctor Lara LF Jorge Bravo 1B Servando Capetillo 3B Ramiro Cuevas P A continuación los 27 outs realizados a los Diablos durante el histórico juego: 1era entrada: Gilberto Villareal fue out del 5-3; Celso Zendejas ponchado y Regino Garza 6-3 2da entrada: Claudio Solano elevó al 8; Raúl Galata elevó al 8 y Fernando García elevó a la 2ª base 3era entrada: Raúl Navarro 5-3, José González elevó al 8 y Juan Conde del 6-3 4ta entrada: Gilberto Villareal 5-3, Celso Zendejas elevó al 8 y Regino Garza ponche. 5ta entrada Claudio Solano 5-3, Raúl Galata elevó a 1ª base y Fernando García elevó al 8 6ta entrada: Raúl Navarro 6-3, José González ponche y Juan Conde 6-3 7ma entrada: Gilberto Villareal línea a la 2ª base; Celso Zendejas 5-3 y Regino Garza elevó al 7 8va entrada: Claudio Solano elevó al 8; Raúl Galata elevado de foul al catcher y Fernando García elevó 9 9na entrada: Raúl Navarro eleva al 9; Miguel Chiquini batea de emergente por José González y es out del 6-3. José Luis Gómez batea de emergente por Juan Conde y es dominado con rodado a la segunda base para el out 27. La carrera de los Tecolotes caería en el tercer rollo, gracias a que Barney Serrel conectaba sencillo para que José Adam timbrara la primera y única carrera del encuentro. Al final, el parque Delta aplaudió el trabajo del lanzador visitante mientras que los jugadores felicitaban a Cuevas tras su labor en la loma, finalizando el encuentro en un tiempo de 1 hora con 22 minutos. A la postre, la novena de Nuevo Laredo conseguiría su primer campeonato en la LMB, bajo el mando de Adolfo Luque, quien mantuvo al equipo en la primera posición con récord de 43-33 en ganados y perdidos. Desde entonces solo tres jugadores han igualado esta marca: Horacio Piña con los Rieleros de Aguascalientes en 1978, Herminio Domínguez jugando con los Piratas de Campeche en 1985 y Oscar Rivera con los Leones de Yucatán en 2005. [Agencias]