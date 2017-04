Jude Law interpretará a un joven “Dumbledore”

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor británico Jude Law fue elegido para interpretar a un joven “Dumbledore” en la secuela de “Fantastic Beasts and Where to Find Them” (Animales fantásticos y dónde encontrarlos).

La información fue dada a conocer por el portal de “Variety”.

Además de Eddie Redmayne, el protagonista, en la siguiente entrega de la saga que forma parte del universo de “Harry Potter”, Johnny Depp será el villano “Grindelwald”.

David Yates dirigirá la historia, situada décadas antes de los hechos narrados en “Harry Potter”.

Law interpretará a “Dumbledore” mucho antes de que el mago se convierta en el director del “Colegio Hogwarts”.

Richard Harris interpretó al personaje en las dos primeras películas de “Harry Potter” y tras su muerte, el papel quedó en manos de Michael Gambon.