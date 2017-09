Juanpa Zurita enciende su Love Army México

CIUDAD DE MÉXICO.- El creador de contenido mexicano, desesperado por encontrarse fuera de México en medio de la emergencia ha decidido encaminar los esfuerzos de su Love Army para recaudar fondos para la reconstrucción de las casas de los afectados por el sismo de 7.1 grados.

“Me comprometo a documentar todo en redes sociales para ver quienes son los verdaderos héroes”, comentó Zurita en un video compartido en redes sociales donde invita a todos a sumarse a su causa Love Army Mexico. “Queremos tender un puente entre los héroes sobre el terreno y la gente de todo el mundo que quiere ayudar y todavía no sabe cómo. El dinero que recaudemos juntos servirá para apoyar directamente lo que ya se está haciendo. Lo transferiremos a una cuenta bancaria de Love Army, y de allí directamente a la gente que está haciendo el trabajo esencial sobre el terreno, para que puedan proseguir con su labor”.

🌎 WORLD, WE NEED YOU TOO, PLEASE MAKE NOISE AND DONATE!! #LoveArmyMexico 💪🏻

A la causa se sumaron Monserrat Olivier, Chumel Torres, Brent Rivera, Eugenio Derbez, Jérôme Jarre, Ben Stiller, Aleks Syntek, entre otros.

“Mi amigo Juanpa Zurita está en la Ciudad de México que ha sufrido un devastador terremoto”, compartió Ben Stiller en un video en sus redes sociales.

OUR NEIGHBORS NEED OUR HELP! 🇲🇽

DONATE HERE ⬇️ https://t.co/8Jb6ccbnXR

SHOW THE WORLD WHAT THE REAL USA IS ABOUT 🇺🇸#LoveArmyMexico 🚨 pic.twitter.com/6oMTZPTaYr

— Ben Stiller (@RedHourBen) September 24, 2017