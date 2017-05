Juanes confía en que su hermana salga del coma tras 24 años

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante afirma que mujeres como su hermana, quien se encuentra en coma desde hace 24 años, son parte fundamental de su vida.

El compositor colombiano Juanes busca reinventarse y para ello ocupa como inspiración lo que sucede en su vida y lo que pasa a su alrededor. El viernes por la noche el cantante convivó con algunos fans en una sala de cine para presentar su álbum visual “Mis planes son amarte” para después platicar con la prensa sobre este nuevo disco y la importancia de las mujeres en su vida, cómo la situación que atraviesa con su hermana, quien se encuentra en coma desde hace 24 años.

“El tema de la mujer es impresionante, a todos nos trajo una mujer y así de grande es para mí. Pues mi madre que es como fundamental en mi vida, mi padre que falleció hace 23 años y mi mamá siempre ha sido como la columna vertebral de la casa, encontré a mi esposa Karen y me enamoré profundamente de ella e íbamos en la calle diciéndole a la gente “¡nos vamos a casar y vamos a tener hijos!”, una cosa súper chévere. Tuvimos tres hijos, dos de ellas son mujeres, Paloma y Luna, que eso sí hemos dicho pues son los ojos de mi vida, yo me muero por esas mujeres, no puedo con el amor, es una cosa muy fuerte”, reveló.