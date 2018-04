Juanes coincide con la gente en la visión del país que quiere

NUEVO LAREDO, TAM.- Juan de Dios Juanes Carrizales sigue conectando con la gente, a través de algo tan aparentemente sencillo como el sentido común, pero que pareciera ajeno a la mayoría de los contendientes por la diputación federal para el primer distrito de Tamaulipas.

Juan de Dios recorre las colonias de Nuevo Laredo para escuchar a la gente y exponerle sus propuestas, una vez que llegue al Congreso de la Unión. Este viernes caminó las calles de la Nueva Victoria y en un receso fue entrevistado por la prensa y una de las preguntas fue sobre lo que le dice o pide la gente. “Nos plantean un panorama que aunque ya sabemos, porque es de sentido común, es importante escuchar”, señaló el abanderado priista.

Añadió que precisamente no ignorar lo que muestra el sentido común, lo que se percibe de manera evidente, es lo que hace coincidir su visión con la de la gente del distrito uno.

“Nosotros les hablamos con honestidad, con transparencia y eso es valorado por la gente, por eso seguimos sumando votantes a nuestro proyecto, porque demostramos que no cerramos los ojos a una realidad que nos pega todos los días en la mesa, en los bolsillos, y en los hogares y sabemos que eso tiene que cambiar para bien”, recalcó.

Reconoció que la juventud está muy decepcionada, al no avizorar un futuro a veces ni a corto plazo y eso la ha llevado al desencanto y a la incredulidad de las promesas. “Por eso nuestra meta principal es convencer a los jóvenes de la importancia de participar con su voto para mejorar las condiciones del país”, dijo.