Jóvenes no se interesan en ser Escribanos Públicos

NUEVO LAREDO, TAM.- Aún sin pasar de moda el oficio de los Escribanos Públicos, con el paso del tiempo ha ido en decadencia, el señor Roberto Espinoza González quien cuenta con más de 50 años en el oficio menciona, que poco a poco va desaparecido, no porque no tengan trabajo si no que la edad los ha ido consumiendo, y no hay jóvenes que sigan con este oficio.

“Antes era tanta la gente que nos buscaba, que había trabajo para todos llegamos a ser 12 escribanos, ahorita estamos sobreviviendo 6 nada mas, ya ahorita es muy raquítico el ingreso a veces ni para la coca sale pero aquí seguimos”, dijo don Roberto.

Estas personas que en algún tiempo fueron muy solicitados con sus servicios de escribano, ahora están prácticamente en el abandono y sobreviven por algunos trabajos que realizan, gracias a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que se sitúa en Palacio Federal, ya que choferes requieren de sus servicios para denunciar la pérdida en algún momento de sus licencias o documentos de gran importancia.

“Hacemos desde actas para los ministerios públicos, cartas de recomendación, cartas de trabajo, hay una serie de cuestiones, que ya con la tecnología de ahora ya nadamás las sacan de Internet, cambian datos y las imprimen, eso nos ha venido a afectar pero hay quienes aún las hacen a lo antiguo y nos buscan”, refirió.

El señor Espinoza González, precisó que lo más caro que cobran es alguna carta dirigida al ministerio público, que llegan a costar 100 pesos, pero que aún así es muy poco lo que perciben ya por su trabajo, porque al día pueden obtener como máximo unos 200 pesos, que para él es suficiente al no depender nadie de sus ingresos.

Para don Roberto este tipo de negocio, estarían desapareciendo de manera definitiva, ya que el flujo de personas que pidan un trabajo de un escribano, va en picada, dijo el escribano.