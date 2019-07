Jóvenes nahuas de Guerrero irán a Japón a concurso de robótica

CIUDAD DE MÉXICO.-Víctor Manuel Bautista Nieves y Próspero Romero Gerardo son dos jóvenes de origen nahua estudiantes del plantel 133 del Consejo Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) ubicado en Chilapa, Guerrero, y el año que viene irán a Japón para representar a México en un concurso de robótica.

​El 27 de junio, se llevó a cabo el primer Concurso Nacional de Robótica Conalep 2019 en Cancún, Quintana Roo, que ganaron los dos jóvenes indígenas.

​Viajar casi una hora para alcanzar sus sueños

Víctor Manuel Bautista Nieves tiene 18 años de edad, es el quinto de ocho hermanos y para garantizar su manutención y estudios, sus padres trabajan en el campo.

Es originario de Pochahuixco, municipio de Zitlala, y para cursar sus estudios en el Conalep 133 diariamente viaja en transporte público por 40 minutos para llegar a la cabecera municipal de Chilapa.

Cuando se le pregunta si el concurso ha propiciado un cambio en su vida, el joven señala que existe un cambio de mentalidad positivo, pues ahora tiene elementos para motivar a las personas que de su entorno con el mensaje de que también pueden lograr lo que se propongan.

A partir de la difusión que se ha dado al tema en las redes sociales, Víctor Manuel tarda más tiempo en llegar de su casa hacia la estación del transporte público, que lo traslada hacia Chilapa, muchas son las personas que lo detienen para felicitarlo y darle un apretón de manos.

“Me detienen, me saludan de mano y a veces me dan un abrazo, me dicen que también quieren ir a Japón”, señaló.