Jóvenes hacen largas filas para obtener certificado de salud

NUEVO LAREDO, TAM.- Largas filas se vieron ayer de jóvenes que acudieron al Centro de Salud Rector ubicado en la colonia La Fe, con la finalidad de realizarse el examen médico para obtener el certificado de salud, que les pide en las instituciones educativas, donde van a ingresar.

José Francisco Guerra, quien concluyó sus estudios en el COBAT 18 y que ingresará a la Universidad Tecnológica, mencionó que llegó desde temprano donde le informaron que primero tenía que pasar al área dental, luego a vacunación, y finalmente pagar el examen de 300 pesos.

“Luego me explicaron que para este martes me realizarían el examen, me parece que el cobro es un poco caro, pero bueno, nos lo tenemos que hacer, pero aquí vamos en la fila esperamos salir pronto porque hay muchos compañeros”, indicó.