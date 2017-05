Jóvenes deportistas buscarán el éxito fuera de Laredo

LAREDO, TX.- Dos jóvenes fronterizas firmaron esta semana con dos diferentes instituciones educativas, las cuales están fuera del municipio de Laredo, en el que ahora buscarán transferir sus éxitos conseguidos en su fase como estudiantes de preparatoria.

Desarrollado en el gimnasio de la preparatoria de Alexander, la primera en poner de manera oficial su rubrica fue la futbolista Lilyann Beltrán, quien la próxima temporada se enrolará con el Colegio del Oeste de Texas, localizado en Synder del condado de Scurry.

“La verdad es un sueño cumplido para mi y en serio no pudo creer que este sucediendo esto en mi vida, en donde siento que Dios me puso en este camino, y confío plenamente en el, y a la vez me siento muy emocionado de jugar para esta escuela”, comentó, Beltrán.