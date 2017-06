Jovencita mata a su violador y ahora la acusan de homicidio doloso

CIUDAD DE MÉXICO.- Una adolescente de 15 años es acusada por la Procuraduría General de Justicia capitalina de homicidio doloso, después de que el sujeto que la violó murió a causa de una herida que ella le provocó al momento de forcejear.

La agresión sexual ocurrió el pasado 1 de junio, cuando Itzel se dirigía a su casa tras salir de clases. Ella fue interceptada cerca del metro Taxqueña por un hombre de 30 años, quien la amenazó con un cuchillo y la llevó bajo un puente.

Ahí el agresor la violó en repetidas ocasiones, a pesar de que la menor gritaba y pedía ayuda a transeúntes que pudieran estar cerca.

Sin embargo, durante el forcejeo con su agresor logró separarse de él y por error le enterró el cuchillo en el pecho.

“Me acabas de picar perra”, le dijo el agresor, identificado como Miguel Ángel Pérez Alvarado, quien se dio a la fuga tras ser herido.

En ese momento Itzel aprovechó para vestirse, pero instantes después llegó al lugar una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina. En parte trasera iba el violador y policías le pidieron a la menor que lo identificara.

Ella les confirmó que él era su agresor, por lo que ambos fueron llevados ante el Ministerio Público.

Debido a la herida que recibió, el sujeto falleció dos días después y la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad notificó a Itzel que habían iniciado una averiguación en su contra por homicidio doloso.

Además, comenzó a recibir amenazas de amigos y familiares del agresor, quienes le advirtieron que pagaría por lo que le hizo.

“Ahora no salgo para nada, tengo 28 días encerrada, sólo voy con mis papás a lugares seguros, con los médicos, a la escuela ya no voy, tengo miedo que la gente se entere y que me digan algo. Lo que no entiendo es por qué hay una carpeta de investigación en mi contra, porque dicen que están investigando homicidio cuando la víctima soy yo. A mi nadie me ayudó, me amenazó con un cuchillo, lo tenía en el cuello y me violó como 10 veces, me decía que me lo merecía, que me iba a matar, yo que culpa tengo”, contó la víctima al diario El Universal.

Un caso similar ocurrió en diciembre de 2013. Yakiri Rubí Rubio mató a uno de sus violadores en el momento de la agresión y después fue detenida acusada de homicidio.